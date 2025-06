Viana cria comitê para fortalecer empreendedorismo local

A Prefeitura de Viana oficializou a criação do Comitê Gestor Municipal do Programa Cidade Empreendedora, por meio da Portaria nº 0771/2025, publicada no Diário Oficial do Município. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae/ES, tem como objetivo fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável na cidade.

O comitê terá a missão de coordenar, monitorar e propor ações estratégicas voltadas ao fomento do empreendedorismo local. Também caberá ao grupo acompanhar indicadores e articular parcerias com o setor produtivo e a sociedade civil. A estrutura é composta por representantes de 15 secretarias municipais e órgãos da administração pública, que atuarão de forma voluntária.

“Estamos promovendo uma verdadeira transformação no nosso ambiente econômico. O Comitê Gestor vem para integrar esforços entre as secretarias e garantir que o empreendedor de Viana tenha mais apoio, mais oportunidade e um ambiente mais desburocratizado para crescer”, afirmou o prefeito Wanderson Bueno.

Entre as principais atribuições do comitê estão a elaboração do plano de trabalho do programa no município, o monitoramento de metas e indicadores, a proposição de melhorias em processos e serviços públicos e a promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Francisco Sizino, também destacou o impacto da medida: “O Cidade Empreendedora é mais do que um programa: é uma política de desenvolvimento que posiciona Viana em um novo patamar. Com o comitê, criamos um espaço de governança ativa e diálogo entre o poder público, setor produtivo e sociedade civil”.

Destaque regional, Viana foi reconhecida em 2024 com a categoria Diamante no prêmio Cidade Empreendedora, promovido pelo Sebrae/ES. A cidade foi avaliada como o melhor município da Grande Vitória em ambiente de negócios. Conhecida como a capital estadual da logística, Viana tem se consolidado como polo de atração de empresas, impulsionada pela localização estratégica, organização e políticas de desburocratização — fatores que vêm contribuindo para a geração de empregos e renda.

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae voltada à transformação econômica dos municípios, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios e na qualificação da gestão pública. A íntegra da Portaria nº 0771/2025 pode ser consultada no Diário Oficial do Município.