Viana registra queda nos crimes e avança na segurança pública

Viana registra avanços expressivos na segurança pública, refletidos na queda dos índices de criminalidade. Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (12), o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) apresentou dados que demonstram a eficácia do trabalho conjunto entre a Prefeitura e as forças de segurança.

Os números apontam para uma redução de 21,7% nos homicídios em comparação ao mesmo período do ano passado. Os crimes contra o patrimônio também apresentaram quedas consideráveis: roubo em transportes públicos diminuiu 20%; furto a pessoas em via pública caiu 44,44%; e roubos a estabelecimentos comerciais registraram redução de 33%, totalizando uma diminuição de 11,19% nesses crimes.

O vice-prefeito Fábio Dias destacou que esses resultados são fruto da parceria entre as forças de segurança e a comunidade, reforçando o compromisso da gestão municipal em promover um ambiente mais seguro para os vianenses. “Queremos que Viana seja uma cidade onde as famílias possam viver protegidas em suas casas, praças, escolas e comunidades”, afirmou.

A atuação da Guarda Municipal ganhou destaque nas ações preventivas e repressivas. A corporação apreendeu 269 unidades de entorpecentes, conduziu 15 suspeitos à delegacia — incluindo menores de idade e casos relacionados à Lei Maria da Penha — além de realizar 32 cercos táticos, 249 visitas preventivas e 24 apoios a outras instituições.

Em cooperação com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), a Guarda Municipal participou da prisão de um foragido do Acre, ligado a facções criminosas e tráfico internacional de armas, localizado em Viana.

Para o secretário municipal de Defesa Social, Enoni Erlacher, a presença contínua da Guarda Municipal na rotina da população fortalece as ações de combate ao crime. “A parceria com órgãos estaduais é fundamental para a eficiência do nosso trabalho”, ressaltou.

No âmbito do trânsito, as operações integradas durante o Maio Amarelo resultaram na aplicação de 179 Autos de Infração de Trânsito (AIT), principalmente por condução sem capacete e irregularidades na iluminação veicular. Também foram realizadas ações preventivas em escolas e fiscalização de transporte escolar privado.

Outro destaque foi o crescimento de 79,5% nas denúncias registradas pelo canal Disque Silêncio entre abril e maio, totalizando 112 reclamações em residências, 47 por caixas de som em via pública e 42 relacionadas a bares, entre outros.

Durante o encontro mensal do GGIM, que reúne representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Justiça e Guarda Municipal, foram debatidas estratégias para ampliar a integração e aprimorar a segurança no município.