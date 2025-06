VÍDEO| Acidente deixa o trânsito lento em rua movimentada de Cachoeiro

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou o trânsito lento na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, nesta quinta-feira (26).

Segundo informações de um leitor do Aquinotícias, devido à colisão, os carros de passeio e veículos de grande porte que passavam pelo local precisaram esperar por um tempo até que o socorro fosse prestado e a avenida, liberada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde atual dos envolvidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui