VÍDEO | Acidente entre caminhões interdita BR-101 em Mimoso do Sul

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (19) no quilômetro 444 da BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com o Centro de Controle Operacional que administra a rodovia, ECO101, três pessoas ficaram feridas no acidente. Apesar dos ferimentos, todas assinaram termo de recusa hospitalar, optando por não seguir para atendimento médico.

Equipes de inspeção, guincho e ambulância foram acionadas para o local. O tráfego no sentido sul da via opera em sistema pare e siga, até que toda a carga seja retirada da pista.

A ocorrência segue em andamento e a orientação é que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região.

