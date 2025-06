VÍDEO | Acidente grave mobiliza socorristas em Castelo

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na BR-482, rodovia que liga os distritos de Conduru e Aracuí, em Castelo.

De acordo com informações, dois homens estavam em uma moto quando colidiram na traseira de um caminhão. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Mais informações em instantes.

