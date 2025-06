VÍDEO | Adolescente de 14 anos mata os pais e o irmão em Itaperuna

Um adolescente de 14 anos matou os pais e o irmão bebê na noite do último sábado (21), em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados dentro de uma cisterna na residência da família.

De acordo com as informações, o caso veio à tona quando a avó e o próprio adolescente compareceram à Delegacia de Itaperuna, na terça-feira (24), para registrar o desaparecimento da família.

Durante as investigações, o adolescente contou ao tio que foi o autor do crime. O caso segue sob investigação.

