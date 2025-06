VÍDEO | Agente de trânsito é agredido durante abordagem em Cachoeiro

Um homem de 29 anos foi detido na última segunda-feira (2) após agredir fisicamente um agente de trânsito no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o boletim da Guarda Municipal, o agente realizava medidas administrativas contra um veículo Toyota Corolla, de cor prata e placas do Rio de Janeiro, quando foi atacado pelo proprietário do carro.

Além das agressões físicas, o suspeito também teria ofendido verbalmente o servidor público. Após o crime, o homem tentou fugir. No entanto, foi localizado pouco depois por outra equipe da Guarda, em um estacionamento na Rua Brahim Antônio Sader.

O agressor foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro, onde o caso foi registrado como lesão corporal. O agente agredido precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao pronto atendimento municipal antes de seguir para a delegacia.

Vídeo:

Vídeo: Redes Sociais