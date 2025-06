VÍDEO | Briga termina com tentativa de homicídio em Apiacá

Policiais prenderam um homem nesta terça-feira (17) após ele confessar que atacou outro com um machado e um facão em uma residência no Centro de Apiacá. A Polícia Militar registrou o caso como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim, o suspeito procurou o quartel da PM apresentando manchas de sangue nas mãos e sob efeito de bebida alcoólica. Ele relatou que havia deixado a vítima caída em sua casa após uma briga motivada por desentendimentos envolvendo furtos e a venda de um facão.

Os militares seguiram até a residência acompanhados de uma equipe do Samu. No local, encontraram a vítima caída no chão da sala, com ferimentos na cabeça, parcialmente despida e rodeada por grande quantidade de sangue.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital São Vicente de Paula, ainda em Apiacá com ferimentos graves.

Durante a apuração, o suspeito confessou ter golpeado a vítima com um machado e, depois, com o próprio facão que estava em posse dela. Ele alegou ter agido em legítima defesa e afirmou que a motivação foi o histórico de furtos praticados pela vítima na cidade.

A Polícia Militar localizou as armas usadas no crime. O machado estava na cozinha da residência e o facão, jogado no telhado de uma casa vizinha. Os policiais prenderam o homem em flagrante e o levaram à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Atenção, imagens fortes!