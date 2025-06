VÍDEO | Caminhão tomba na rodovia entre São Manoel e Venda Nova

Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (10) logo após a entrada de São Manoel, na rodovia que liga a região a Venda Nova do Imigrante.

Motoristas que seguem sentido ao município devem redobrar a atenção. O tráfego segue lento no trecho, e equipes já foram acionadas para remoção do veículo.

Até o momento, não há registro de feridos. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

