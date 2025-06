VÍDEO | Carga cai de carreta e atinge motociclista

Um motociclista foi atingido por um gerador que caiu de uma carreta na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (20).

Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, o maquinário se desprendeu de uma carreta em uma curva e atingiu o motociclista. O estado de saúde da vítima não foi informado.

O AQUINOTICIAS tentou contato com a empresa responsável pelo maquinário; no entanto, não obteve retorno.

