VÍDEO | Casa pega fogo em Iúna e moradores são resgatados

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio no Centro de Iúna, na tarde desta segunda-feira (30).

De acordo com informações de moradores, o imóvel precisou ser evacuado às pressas. Duas crianças foram resgatadas com vida. A mãe sofreu queimaduras ao tentar salvar os filhos e foi socorrida com ferimentos pelo corpo. O pai das crianças também estava no local e foi retirado por populares.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda são investigadas. Mais informações serão divulgadas em breve.

