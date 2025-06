VÍDEO | Catador é morto a tiros dentro de lixão em Itapemirim

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na manhã da última quinta-feira (26), em um lixão no município de Itaipava.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu horas depois de a vítima, que era catador de materiais recicláveis, se envolver em uma confusão com dois homens devido a produtos coletados. O suspeito fugiu do local.

Ainda de acordo com a PM, uma mulher procurou os militares pedindo ajuda, informando que o sobrinho havia sido baleado. O homem chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e faleceu após dar entrada no Hospital Menino Jesus.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.

VÍDEO:

Redes Sociais