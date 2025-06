VÍDEO| Criança de 2 anos mata a mãe com tiro acidental; imagens fortes

A Polícia Civil está investigando um caso que chocou o Brasil na última sexta-feira (13). Uma criança de 2 anos matou a mãe com um tiro acidental após pegar a arma do pai e disparar dentro da residência da família em Rio Verde de Mato Grosso (MS).

De acordo com informações da polícia, a mãe, de 27 anos, estava em casa quando foi atingida. O disparo teria acontecido enquanto a criança manuseava a arma, que estava carregada e ao alcance dela.

Câmeras de segurança registraram o momento do disparo

O momento do disparo foi registrado por câmeras de segurança instaladas no imóvel. Sendo assim, as imagens já foram recolhidas e estão sendo analisadas pela equipe de investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Mãe não resistiu ao ferimento

Após o tiro, a mulher chegou a ser socorrida por familiares e vizinhos, mas não resistiu ao ferimento. A morte foi confirmada ainda no local, antes da chegada de equipes médicas.

Polícia investiga responsabilidade do pai pela arma

A Polícia Civil apura a responsabilidade do pai da criança por deixar a arma acessível. No entanto, o homem deve ser ouvido nos próximos dias e pode responder por posse irregular de arma e omissão de cautela.

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais