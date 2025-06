VÍDEO | Golfinho é encontrado encalhado em Anchieta

Um golfinho foi encontrado encalhado na manhã desta sexta-feira (6) na Praia da Boca da Baleia, em Anchieta.

O animal foi encontrado por moradores que caminhavam pela praia. De acordo com informações, ele estava próximo à faixa de areia. O caso chamou atenção de moradores e turistas.

