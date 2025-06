VÍDEO | Grave acidente deixa feridos e uma pessoa morta em Iconha

Dois veículos se envolveram em um grave acidente, nesta sexta-feira (20) na BR-101, em Iconha, próximo à empresa Armani Transportes.

Foto: Redes Sociais

Devido à gravidade da ocorrência, o helicóptero do Notaer foi acionado para resgatar as vítimas. As equipes médicas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

A rodovia foi parcialmente interditada para permitir o pouso da aeronave e o trabalho dos socorristas. A Polícia Rodoviária Federal também acompanha a ocorrência.

Até o momento, o número de vítimas não foi confirmado; entretanto, informações não oficiais apontam uma vítima fatal.

Mais informações em instantes.

Vídeo: Redes Sociais