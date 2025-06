VÍDEO| Grave acidente deixa vítima e trânsito lento em Domingo Martins

Um acidente grave foi registrado na manhã desta terça-feira (4) na região de Paraju, em Domingos Martins.

De acordo com informações , a colisão ocorreu por volta das 11h, na localidade de Nova Almeida. Testemunhas relataram que há, ao menos, uma vítima no local.

Equipes de resgate foram acionadas e já estão prestando atendimento à ocorrência. Mais informações em instantes.

