VÍDEO | Helicóptero Harpia 08 apoia operação policial em Vila Velha

O helicóptero Harpia 08 decolou na manhã desta terça-feira (10) para apoiar a Polícia Civil em uma operação nos bairros Cobi de Cima e Cobi de Baixo, em Vila Velha. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão.

Durante a operação, foi utilizado um imageador térmico para captar imagens aéreas e repassar, em tempo real, informações às equipes que atuavam em solo.

A missão foi coordenada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), vinculado ao Governo do Espírito Santo.

“Em nossas asas, força e esperança”, destacou a major PM Elizabeth, chefe da Assessoria de Comunicação do Notaer.

