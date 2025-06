VÍDEO | Homem agride mulher e leva carro durante assalto em Cachoeiro

Uma mulher foi agredida e teve o carro roubado na noite da última sexta-feira (30), nas proximidades de um circo, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu no momento em que ela colocava os filhos no veículo.

Além disso, câmeras de videomonitoramento registraram toda a ação. As imagens mostram o momento em que duas mulheres e três crianças se aproximam do carro. Assim que uma delas abre a porta, é surpreendida por um homem que anuncia o assalto.

Na sequência, uma das crianças já estava dentro do veículo, mas foi retirada rapidamente. Outra tenta impedir o criminoso de fugir, mas ele arranca com o carro e sai em alta velocidade.

De acordo com o boletim registrado na 7ª Delegacia Regional, a vítima contou que foi abordada com violência. O homem a agarrou pelo braço, iniciando uma luta corporal. No entanto, por ser fisicamente mais forte, ele conseguiu dominá-la e forçá-la a sair do automóvel.

Em seguida, o assaltante fugiu levando o carro, documentos e pertences da vítima. O veículo, modelo GM Spin de cor prata, foi levado em direção ao município de Castelo.

Posteriormente, a mulher compareceu à delegacia para formalizar a queixa. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar o suspeito com o auxílio das imagens de segurança.