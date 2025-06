VÍDEO | Homem morre após mal súbito em estabelecimento em Cachoeiro

Um homem morreu, após sofrer um mal súbito na entrada de um supermercado localizado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (3).

Segundo informações preliminares, ele ajudava na descarga de um caminhão quando começou a se sentir indisposto. Equipes de socorro foram acionadas, mas, conforme relatos, a vítima não resistiu.

A identidade do homem ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui