VÍDEO| Homens são presos na rodoviária de Cachoeiro com drogas em mala

Dois homens foram presos, na madrugada desta quarta-feira (25), na rodoviária de Cachoeiro após denúncia de que estariam transportando drogas dentro de uma mala de viagem. Os passagérios estavam no ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro x Guarapari.

Segundo informações da Polícia Militar, um passageiro, que não quis se identificar, alertou sobre a atitude suspeita de dois indivíduos que embarcaram com uma mala rosa no bagageiro do coletivo. Ainda de acordo com o relato, a dupla informou a outros passageiros que desembarcaria em Cachoeiro.

Diante da denúncia, os policiais montaram uma campana no terminal rodoviário e conseguiram localizar os suspeitos no momento do desembarque. A mala foi revistada e, dentro dela, estavam vários tabletes de maconha.

Ainda de acordo com a PM, a droga seria destinada ao comércio ilegal durante a Festa de Cachoeiro, que acontece neste fim de semana.

Os homens foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) da cidade. A ocorrência segue sob investigação.

Vídeo:

Vídeo: Reprodução/PM