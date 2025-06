VÍDEO | Idoso é atropelado e motorista foge do local em Castelo

Um idoso de 63 anos ficou ferido após ser atropelado na noite de quinta-feira (5), no Centro de Castelo. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima atravessa a Avenida Nossa Senhora da Penha, fora da faixa de pedestres, e é atingida por um carro.

Segundo o boletim da Polícia Militar, o veículo seguia pela Rua Lídio Machado e acessava a avenida no momento do acidente. Uma testemunha relatou que o condutor deixou o local logo após a colisão.

O idoso foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Castelo. Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Buscas foram realizadas na região, mas nenhum veículo suspeito foi localizado até o momento.

