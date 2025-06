VÍDEO: idoso se atrapalha com luz do sol e bate em poste em Cachoeiro

Um idoso colidiu com o carro em um poste de videomonitoramento ao tentar acessar a Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta terça-feira (4).

De acordo com o próprio condutor, o sol teria atrapalhado a visão no momento em que ele realizava a curva para entrar na praça. O veículo subiu no meio-fio e atingiu o poste.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local não foi interditado.

