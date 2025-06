VÍDEO | Imprudência causa colisão entre carro e moto em Castelo

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (3), eno bairro Esplanada, em Castelo.

De acordo com testemunhas, a colisão teria sido causada por imprudência no trânsito. Apesar do susto, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

