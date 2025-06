Vídeo: Irã ataca bases dos EUA no Catar e Iraque com mísseis

O Irã lançou, nesta segunda-feira (23), uma série de mísseis contra bases militares dos Estados Unidos localizadas no Catar e no Iraque, em resposta aos ataques norte-americanos realizados no último sábado (21).

O principal alvo foi a base aérea de Al-Udeid, próxima a Doha, capital do Catar, considerada a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio. Segundo autoridades cataris, os mísseis foram interceptados pelas defesas aéreas do país. O governo do Catar confirmou o ataque e condenou a ação iraniana.

No Iraque, pelo menos um míssil atingiu território próximo a instalações militares que abrigam tropas norte-americanas.

De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não houve registro de vítimas entre os militares norte-americanos. “A Casa Branca e o Pentágono estão cientes e monitoram de perto possíveis ameaças à base aérea de Al-Udeid”, afirmou um alto funcionário do governo americano ao site Axios.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos haviam iniciado a evacuação parcial de aeronaves e pessoal da base no Catar, diante da crescente tensão na região e da possibilidade de um ataque iraniano.

Imagens: Reprodução | Redes Sociais