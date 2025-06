VÍDEO | Jovem é preso por pornografia infantil em Rio Novo do Sul

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (17), em Rio Novo do Sul, um jovem de 19 anos por armazenar material de abuso sexual infantil na internet.

De acordo com a PF, as investigações começaram em abril deste ano. O aprofundamento das apurações permitiu identificar o responsável pelo armazenamento dos arquivos no território nacional.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam celular, notebook e outros equipamentos eletrônicos na residência do suspeito. O material passará por perícia técnica.

O jovem foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional do Estado.

O investigado poderá responder pelo crime de armazenar imagens ou vídeos de abuso sexual de criança ou adolescente. A pena prevista é de até quatro anos de prisão, além de outras sanções que podem surgir ao longo da investigação.

A Polícia Federal reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o combate à exploração sexual infantojuvenil.

Vídeo e fotos:

Vídeo: Divulgação PF