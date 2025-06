VÍDEO | Loja é alvo de vandalismo e assalto no Centro de Cachoeiro

Uma loja de roupa foi alvo de vandalismo e assalto em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta quarta-feira (24).

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um homem quebra a vitrine de vidro e tenta entrar; no entanto a loja possui dupla proteção e o suspeito acaba desistindo de invadir.

No perfil oficial da loja, a proprietária, bastante abalada relata acreditar que o fato se tratou de vandalismo e não tentativa de assalto devido a acontecimentos nos últimos dias.

Emocionada ela afirma que não vai deixar de mostrar sua rotina na loja; “se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me ajudar a prosseguir”.

