VÍDEO | Motociclista cai ao realizar manobra arriscada no ES

Um motociclista se acidentou ao realizar uma manobra arriscada em São Gabriel da Palha. O jovem caiu ao dar o famoso ”grau”.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o jovem cai próximo a um posto de gasolina.

Apesar do susto, o motociclista sofreu apenas escoriações leves e foi socorrido por pessoas que estavam no local.

