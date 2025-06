VÍDEO | Motociclista morre em acidente na ES-164, em Vargem Alta

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (4) após se envolver em um acidente na rodovia ES-164, em Vargem Alta.

Segundo as primeiras informações, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas para prestar socorro, mas apenas constataram o óbito.

A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada. A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que deve apontar as causas da colisão.

A ocorrência segue em andamento. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da perícia e identificação oficial da vítima.

Vídeo: Redes Sociais