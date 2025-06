VÍDEO | Motociclista morre em grave acidente em Mimoso do Sul

Um motociclista de 24 anos morreu após se envolver em um acidente na noite desta segunda-feira (3), na ES-391, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, o jovem trafegava sentido BR-101 quando tentou ultrapassar um caminhão. Durante a manobra, colidiu com o pneu do veículo e, na sequência, bateu de frente com um carro que vinha na direção contrária.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.

O corpo foi removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum dos condutores envolvidos se feriu. Ambos realizaram o teste do bafômetro, que apontou resultado zero para ingestão de álcool.