VÍDEO | Motociclista tem pé amputado em grave acidente em Vargem Alta

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na última quinta-feira (5), na rodovia ES-164, em Vargem Alta.

De acordo com a Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta, um carro de passeio e uma carreta. Testemunhas relataram que o motociclista tentava uma ultrapassagem quando colidiu de frente com o carro e, em seguida, atingiu a lateral da carreta.

O motociclista foi socorrido pelo Samu em estado grave e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele não conseguiu prestar depoimento devido à gravidade dos ferimentos.

Durante a ocorrência, os militares constataram que o condutor do carro não possuía habilitação. Ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional para as providências legais. O veículo foi removido por guincho.

Os motoristas do carro e da carreta realizaram o teste do bafômetro, ambos com resultado negativo para ingestão de álcool.