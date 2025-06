VÍDEO| Motociclista tenta ultrapassar e colide com carro em Cachoeiro

Um homem e uma mulher ficaram feridos após se envolverem em um acidente no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem quando colidiu com a lateral de uma caminhonete.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento da colisão. O Corpo de Bombeiros auxiliou nos primeiros socorros e encaminhou os feridos ao hospital.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui