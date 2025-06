VÍDEO | “Não chegou a entrar”, diz idoso preso por estupro em Fundão

Um homem foi preso, acusado de estupro de vulnerável, em Fundão, na última terça-feira (17). A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, de 73 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem teria aliciado uma criança no bairro em que morava, em 2019, quando a vítima tinha apenas 9 anos de idade e ia à casa do acusado brincar com outras crianças. Na época, a vítima não contou a ninguém sobre o abuso, por medo das ameaças feitas pelo abusador. Meses após o crime, ocorrido em 2019, a família da vítima se mudou do local.

“Recentemente, a família retornou à mesma comunidade. Nesse contexto, a vítima, agora com 15 anos, apresentou um quadro de crise de ansiedade e automutilação. Ao receber acolhimento, ela teve coragem de revelar o motivo de seu comportamento: temia sofrer novos abusos, já que voltou a morar no mesmo bairro do autor da violência. A vítima e os familiares procuraram a unidade policial, e os investigadores concluíram o inquérito em 30 dias após a denúncia. Após a emissão do mandado de prisão, os policiais prenderam o investigado, que confessou o crime”, informou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio.

Os policiais encaminharam o idoso ao sistema prisiomal, onde permanece e disposição da Justiça.

Atenção! O conteúdo a seguir é forte e pode causar gatilhos:

VÍDEO: Delegado Leandro Sperandio/Rede Social