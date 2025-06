VÍDEO | Neto mata avô em Irupi; motivação impacta moradores

Um idoso, de 69 anos, morreu após ser esfaqueado dentro de casa na localidade de Santa Clara do Caparaó, zona rural de Irupi, na última terça-feira (10). O neto da vítima foi preso em flagrante minutos após o crime.

Segundo a esposa da vítima, o neto chegou da lavoura por volta das 17h, entrou na cozinha e questionou se alguém teria mexido em seu quarto. O avô negou. Na sequência, o suspeito pegou uma faca em um móvel e golpeou o idoso três vezes enquanto ele estava sentado. Antes de fugir para uma lavoura próxima, o neto ainda tentou atacar a avó, causando uma pequena lesão no braço dela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o resgate socorro da vítima, entretanto o idoso faleceu.

A Força Tática iniciou buscas na região e, momentos depois, localizou o suspeito, que se entregou voluntariamente. Durante a abordagem, os policiais identificaram um ferimento na coxa do homem, causado pela própria faca, de acordo com o relato dele.

Em seguida, os agentes localizaram a arma do crime, ainda com vestígios de sangue, a cerca de dez metros da residência. Após o atendimento médico em Irupi, os policiais conduziram o homem à delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Veja o vídeo:

Vídeo: Mil Grau Ibatiba