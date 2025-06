VÍDEO | Perseguição policial e prisão chama atenção em Cachoeiro

Na manhã desta quinta-feira (19), uma perseguição policial movimentou o bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, e terminou com a detenção de um homem. A ação envolveu equipes da Polícia Militar e chamou a atenção de quem passava pela região.

O suspeito foi contido em frente a um açougue após tentar escapar da abordagem. Até o momento, a identidade do detido e a motivação da perseguição não foram divulgadas.

A ocorrência segue em andamento, e a Polícia Militar informou que mais detalhes serão repassados em breve.

