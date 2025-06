VÍDEO | Rato morto é encontrado dentro de fralda de bebê

Um rato morto foi encontrado dentro de uma fralda de bebê no Rio de Janeiro. Segundo a mãe da criança, o fato ocorreu na madrugada do dia 20 de maio.

Em depoimento ao portal G1, Mariana Sobral detalhou que, por voltada das 3h30 da manhã, acordou para trocar e amamentar a criança. Como de costume, ela fez isso no escuro. Porém, a surpresa veio na manhã seguinte, por volta das 7h30, quando ela foi trocá-la novamente e percebeu que havia um corpo estranho. “Esse corpo estranho com todas as características de um rato”, afirmou.

Em desespero e choque, a mãe destaca que a única coisa que pensou, naquele momento, foi higienizar a área e ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

A empresa solicitou fotos que comprovassem a veracidade dos fatos e prometeu devolver o dinheiro ou o produto. A consumidora ainda prestou uma queixa na Delegacia do Consumidor. A polícia apreendeu a fralda para perícia.