VÍDEO | Ventania levanta tenda e assusta moradores em Anchieta

Uma forte ventania assustou moradores de Anchieta na noite da última quarta-feira (11). Com a rajada de vento uma tenda de eventos montada na região central do município foi carregada. Entretanto, apesar do susto, não há informações sobre feridos.

De acordo com testemunhas, a estrutura foi arrastada por alguns metros e chegou a ser lançada para o alto antes de cair. Imagens registradas por moradores mostram a cobertura destruida após a ventania.