Vila Velha: 8 adolescentes são detidos após furto de bicicletas; vídeo

Dez pessoas foram detidas após o furto de 12 bicicletas elétricas em uma loja na Praia da Costa, em Vila Velha. O crime ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (26), enquanto o estabelecimento estava fechado.

As bicicletas, avaliadas em cerca de R$ 144 mil, foram levadas após o grupo romper obstáculos para acessar o interior da loja. A ação contou com a participação de adolescentes e adultos.

De acordo com a Polícia Civil, oito adolescentes — com idades entre 14 e 17 anos — foram conduzidos à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Eles foram autuados por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, cometido durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. Todos foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Já os dois indivíduos maiores de idade, ambos com 18 anos, foram autuados em flagrante pelos mesmos crimes, além do delito de corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

A investigação segue em andamento para apurar se há outros envolvidos na ação criminosa.

Vídeo: Divulgação