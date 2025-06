Violeiros de todo Brasil se reúnem no 7º Fest Viola Muniz

Entre os dias 13 e 15 de junho, Muniz Freire vai respirar música, tradição e cultura popular com a chegada do 7º Fest Viola Muniz! A charmosa Praça Divino Espírito Santo será transformada em um grande palco a céu aberto para celebrar a música sertaneja raiz, e o Espírito Santo inteiro está convidado para essa festa que promete emocionar.

Com mais de 12 horas de atrações musicais por dia, o festival reunirá violeiros de todo o Brasil em uma verdadeira celebração da autenticidade caipira. Um dos pontos altos da programação será o Concurso Nacional de Música Caipira, vitrine para talentos que mantêm viva a essência da viola. E para embalar ainda mais o público, a dupla Bruno e Felipe, referência da música caipira contemporânea, sobe ao palco com um show que promete arrepiar.

Além dos shows, o Fest Viola Muniz oferece experiências culturais completas: apresentações folclóricas, barracas com comidas típicas e cervejas artesanais para todos os gostos. Uma imersão no melhor da cultura do interior capixaba!

O festival é uma realização da AFEVI e da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, com apoio da Prefeitura de Muniz Freire.

Confira a programação completa: