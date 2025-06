Violência! Pai joga bebê de quatro meses de barranco em Cariacica

Um bebê de apenas quatro meses foi jogado de um barranco com cerca de cinco metros pelo próprio pai, no bairro Nova Esperança, em Cariacica, no sábado (31).

Segundo o relato da mãe do bebê, ela e o suspeito estavam discutindo quando as agressões começaram. Após agredir a ex-companheira, o homem pegou os filhos — uma menina de dois anos e um bebê de quatro meses — e saiu da casa.

Moradores presenciaram o momento em que o homem jogou o bebê no barranco e, em seguida, ameaçou jogar também a menina de dois anos; no entanto, foi impedido pela população.

As crianças foram resgatadas pela população e entregues à mãe. O bebê de quatro meses precisou de atendimento médico e foi levado ao Hospital Infantil de Vitória.

A Polícia Militar informou que encontrou o suspeito contido pelos moradores. Antes de ser encaminhado à 4ª Regional de Cariacica, ele precisou receber atendimento médico devido aos ferimentos que apresentava no corpo.