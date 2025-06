Vítima é socorrida às pressas pelo Notaer em Brejetuba

Na última segunda-feira (23), o helicóptero Harpia 09 do Notaer foi acionado para socorrer uma vítima de acidente envolvendo duas motocicletas em Brejetuba.

Segundo informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), uma das vítimas apresentava politraumatismo. Devido a gravidade precisou ser transferida com urgência para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o endereço exato da ocorrência nem sobre o estado de saúde da vítima após a internação.

