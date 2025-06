Vitória inaugura nova escola em São Benedito após 40 anos de espera

Vitória ganhou neste sábado (14) um marco histórico para a educação do bairro São Benedito com a entrega da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Roberto Vieira Gomes. Após quase quatro décadas de reivindicações, a comunidade passa a contar com uma unidade própria, reforçando o compromisso da Prefeitura com a ampliação e a qualificação da rede pública municipal. Com essa inauguração, a capital capixaba totaliza 41 escolas em funcionamento no modelo de tempo integral.

A nova escola, equipada com 18 ambientes amplos, oferece dez salas de aula, quadra poliesportiva, biblioteca, refeitório e espaços destinados à aprendizagem e convivência dos estudantes. A estrutura moderna foi projetada respeitando todas as normas de acessibilidade, com rampas, elevadores, banheiros adaptados e piso tátil, assegurando inclusão plena aos alunos.

Em seu discurso, o prefeito Lorenzo Pazolini destacou a importância da obra para a transformação social do bairro. “Este é um trabalho coletivo que reafirma Vitória como referência em educação, saúde e cidadania. Estamos construindo uma capital que supera a violência e oferece oportunidades reais às nossas crianças. São Benedito inicia uma nova etapa”, afirmou.

Antes da nova unidade, a comunidade atendia 189 alunos em um prédio provisório, cuja capacidade será ampliada para cerca de 276 estudantes em tempo integral. Para a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, a inauguração representa um avanço significativo para a população local. “Entregamos um equipamento público que traz dignidade, sonhos e oportunidades para as crianças que antes precisavam se deslocar para estudar. Estamos devolvendo o direito fundamental à educação”, destacou.

A diretora da escola, Sirley Conceição, afirmou que a entrega representa uma mudança de realidade para o bairro, antes marcado por violência e drogadição. “Esse momento é de gratidão e transformação, resultado do compromisso e das políticas públicas da Prefeitura”, afirmou. A professora Rita Fernandes, que atua na escola há 30 anos, ressaltou a importância do novo espaço para o futuro dos estudantes: “Essa conquista vai impactar positivamente a vida das crianças, abrindo portas para novos horizontes.”

O prédio da escola foi construído em três pavimentos, totalizando mais de 2.400 m², e inclui áreas administrativas, biblioteca, mini auditório, quadra poliesportiva com acesso independente, cozinha e refeitório. A obra enfrentou desafios técnicos devido à topografia do terreno, exigindo contenção de encostas e adequações no projeto original, conforme explicou o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin. “Superamos as dificuldades para entregar uma escola completa e de alta qualidade para a comunidade”, afirmou.

O antigo prédio da escola foi desativado em 2017 por risco estrutural e deu lugar a este novo equipamento, que simboliza o investimento da gestão municipal na educação e na melhoria da qualidade de vida dos moradores de São Benedito.

