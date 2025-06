Vozes que tocam o coração: Coral Jovem se apresenta em Cachoeiro

Uma noite de fé, arte e emoção promete encantar o público de Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (26). O renomado Coral Jovem do CAES | EDESSA se apresenta, às 19h30, no Espaço Novo Tempo, localizado no auditório do Colégio Adventista da cidade.

Formado por cerca de 80 estudantes do Colégio Adventista do Espírito Santo (CAES), de Colatina, o grupo coral é reconhecido pela excelência musical e pela mensagem espiritual que transmite por meio da música. Com vozes divididas em soprano, contralto, tenor e baixo, o Coral Jovem emociona plateias por onde passa com repertórios que exaltam a fé, a esperança e os valores cristãos.

A apresentação em Cachoeiro integra a missão do CAES de promover o desenvolvimento integral dos alunos – físico, mental e espiritual – em um ambiente acolhedor, sustentável e de alto padrão educacional. Com 62 anos de história, o colégio é referência no Estado, oferecendo estrutura completa desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, incluindo atividades como natação, ginástica rítmica, robótica e, claro, música.

O Coral Jovem é fruto do trabalho da Escola de Música do CAES, um espaço especialmente dedicado à formação artística dos alunos, com profissionais capacitados e uma programação rica que inclui orquestra, canto coral, coral de sinos e ensino de instrumentos.

Com mais de 40 músicas disponíveis nas principais plataformas de streaming, o Coral Jovem não apenas canta, mas inspira. A apresentação em Cachoeiro é uma oportunidade imperdível para quem deseja viver uma experiência transformadora, marcada por talento, espiritualidade e emoção. A entrada é gratuita.