Vulcão Etna em erupção: turistas vivem momentos de terror

Nesta segunda-feira (2), o Monte Etna, conhecido como o vulcão ativo mais alto da Europa, voltou a entrar em erupção. A atividade intensa lançou grandes colunas de fumaça sobre a Sicília, no sul da Itália, e surpreendeu moradores e turistas, que precisaram deixar o local rapidamente devido a explosões repentinas.

Imagens mostram turistas fugindo de explosões no Etna

Enquanto o vulcão expelia cinzas e gás, vídeos compartilhados nas redes sociais capturaram o exato momento da erupção. Muitos visitantes que caminhavam por trilhas próximas foram flagrados correndo em meio ao pânico. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas durante o episódio.

Erupção ocorre em área de alta atividade sísmica

O registro do episódio foi a cerca de 2.800 metros de altitude, na encosta sudeste do Etna. Essa região, frequentemente afetada por tremores e atividades vulcânicas, está entre as mais monitoradas do sul italiano por causa de seu histórico de instabilidade geológica.

Desmoronamento provocou avanço de nuvem piroclástica

De acordo com o Instituto Nacional de Física e Vulcanologia (INGV), a erupção desencadeou-se por um colapso na estrutura sudeste do vulcão. Esse desmoronamento originou um fluxo piroclástico — combinação de gás superaquecido e cinzas — que desceu rapidamente pela encosta, formando uma nuvem espessa visível a quilômetros.

Vulcão permanece instável e autoridades seguem em alerta

Com o aumento da atividade, especialistas intensificaram o monitoramento do Etna. Embora ainda não tenha sido confirmado o surgimento de lava, o risco relacionado à emissão de materiais continua elevado, exigindo vigilância constante por parte das autoridades.

Impacto em voos e orientações à população da Sicília

Mesmo sem registro de vítimas, o caso pode afetar o tráfego aéreo na região. O aeroporto de Catânia, que fica a 30 km do vulcão, já foi paralisado em outras ocasiões por causa do acúmulo de cinzas. Como medida preventiva, os moradores receberam orientações a evitar áreas de risco, utilizar máscaras e seguir todas as orientações da Defesa Civil italiana.