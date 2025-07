64% dos deputados criticam política econômica de Lula

Levantamento realizado pela Genial/Quaest revela que 64% dos deputados federais consideram que a política econômica do governo Lula (PT) está na direção errada. A pesquisa ouviu 203 dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados entre os dias 7 de maio e 30 de junho, com margem de erro de 4,5 pontos percentuais.

O levantamento foi conduzido em meio à tensão entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, intensificada pela derrubada do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) pelo Legislativo.

Outro dado relevante mostra que 49% dos deputados acreditam que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem invadido as competências do Congresso, o que reforça a percepção de atritos institucionais.

Segundo divulgado pela Agência Congresso, entre os entrevistados, há representantes de diferentes siglas: PL (18), PT (13), União Brasil (12), PP (10), PSD (9), MDB (9), Republicanos (9), além de PDT, PSOL, Podemos, PSB e PSDB (3 cada), Avante (2), e PV, Novo e PRD (1 cada).