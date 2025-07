Ação em Marataízes terá serviços de saúde e cidadania

Na próxima terça-feira (11), Marataízes realizará uma nova edição da Ação Intersetorial. O evento ocorrerá das 9h às 15h, na Escola Municipal TI Pontal. Lá terá atendimentos gratuitos voltados à população em diversas áreas, incluindo saúde, cidadania, assistência social e educação.

A iniciativa integra secretarias municipais e parceiros como Procon, Sine, Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e CadÚnico, oferecendo serviços essenciais de forma acessível em um único local.

Além de facilitar o acesso da comunidade, a ação busca promover cidadania e fortalecer políticas públicas de inclusão.

