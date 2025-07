Acidente com ônibus de universidade federal deixa 5 estudantes mortos

Um grave acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e um micro-ônibus deixou cinco mortos na madrugada desta quarta-feira (16), na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás. O ônibus transportava estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que seguiam rumo ao Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes). A colisão aconteceu por volta das 4h36, no km 2 da rodovia federal.

Estudantes da UFPA estavam a caminho de evento nacional

O ônibus da UFPA, com 25 estudantes, dois motoristas e um orientador acadêmico, fazia parte de uma caravana em direção ao congresso estudantil. Logo atrás, seguia um micro-ônibus, também da comitiva, que teve participação menor na batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ocupantes do micro-ônibus não se feriram.

Cinco vítimas fatais confirmadas no local

As autoridades confirmaram a morte de cinco pessoas no local do acidente. Porém, Ainda não houve divulgação dos nomes das vítimas. Contudo, equipes de resgate e emergência foram acionadas imediatamente, e o trecho da BR-153 precisou ser parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência.

UNE lamenta a tragédia com nota oficial

A União Nacional dos Estudantes (UNE) divulgou uma nota oficial no início da manhã, lamentando profundamente a tragédia.

Entidades e governos prestam apoio

A UNE também informou que está em contato com os governos do Pará e de Goiás, além da UFPA, UFG (Universidade Federal de Goiás), Governo Federal e outras instituições para oferecer apoio.

Presidente Lula manifesta solidariedade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se pronunciou sobre o acidente com o ônibus da UFPA.

UFPA decreta luto oficial

A Universidade Federal do Pará decretou luto oficial e está oferecendo apoio psicológico e logístico aos envolvidos e familiares. Assim, a reitoria acompanha de perto os desdobramentos e se compromete a prestar total assistência aos estudantes.

Trânsito na BR-153 já foi liberado

Entretanto, por volta das 10h da manhã, o trânsito na BR-153 foi totalmente liberado, após a retirada dos veículos e a conclusão da perícia inicial. A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região.