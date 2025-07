Acidente com ônibus do cantor Netto Brito deixa 3 mortos

Um acidente envolvendo o cantor Netto Brito resultou na morte de três pessoas na noite de domingo (27), na rodovia BA-046, no município de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. A colisão ocorreu entre o ônibus que transportava a banda do artista e um veículo de passeio. A Polícia Civil da Bahia confirmou as identidades das vítimas fatais: Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos, e Leila Lima Santos, ambos ocupantes do carro, além de Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 anos, técnico de som da banda, conhecido como Carlos Bôjo.

Ainda não há informações sobre as causas da colisão. De acordo com relatos preliminares, Robson foi arremessado para fora do carro, enquanto Leila ficou presa às ferragens. A colisão ocorreu nas proximidades do povoado Pedra Preta, em trecho da rodovia que liga cidades do recôncavo baiano. As causas do acidente com o cantor Netto Brito seguem sob apuração, com a participação da perícia técnica da Polícia Civil.

Leia também: Preta Gil morreu, aos 50 anos, em Nova York

O cantor Netto Brito estava no ônibus, mas não sofreu ferimentos. Natural da Bahia, o artista faz parte do segmento arrocha e sofrência. Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a equipe de Netto Brito manifestou pesar pelo ocorrido e prestou solidariedade às famílias das vítimas.

Até o momento, não há informações sobre velórios e sepultamentos das vítimas. Familiares e amigos prestam homenagens nas redes sociais, destacando o carinho e a trajetória das pessoas envolvidas no acidente. Entretanto, o show que seria realizado em Salinas da Margarida, como parte das festividades do aniversário da cidade, foi cancelado. A prefeitura ainda não informou se haverá nova data ou homenagem às vítimas.