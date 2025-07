Adeus, calor! Temperaturas voltam a cair em Cachoeiro; confira

A terça-feira (1) será de muitas nuvens ao longo do dia em Cachoeiro de Itapemirim, com aberturas pontuais de sol. Apesar do tempo fechado, não há previsão de chuva.

As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 27°C de máxima, o que garante um dia de clima ameno, sem extremos. A umidade relativa do ar deve ficar entre 58% e 95%, mantendo o ambiente úmido, especialmente durante a manhã e à noite.

Os ventos sopram na direção norte-noroeste (NNW), com velocidade de 4 km/h. O sol nasce às 06h21 e se põe às 17h14.

Durante a madrugada e o período da noite, o céu permanece bastante nublado. No entanto, à tarde, há possibilidade de breves momentos de sol entre nuvens, sem alteração significativa nas temperaturas.

Mesmo sem risco de chuva, o dia pode parecer mais frio em locais com sombra ou vento. Por isso, recomenda-se atenção à variação térmica, especialmente nas primeiras horas do dia.

A lua segue na fase nova, e a previsão não indica formação de arco-íris.