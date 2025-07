Adolescente de 14 anos é assassinado a tiros na Serra

Um adolescente de apenas 14 anos foi assassinado a tiros na última sexta-feira (18), no bairro Nova Carapina I, na Serra.

De acordo com informações de populares, a vítima estava na rua quando dois suspeitos, em uma moto, passaram atirando contra ele.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui