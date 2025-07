Adolescente é apreendido com arma caseira e munições em Rive, Alegre

Um adolescente foi apreendido na última sexta-feira (27) com uma arma de fogo de fabricação caseira e munições, na localidade de Rive, zona rural de Alegre. De acordo com a PM, esta é a segunda vez que o menor é flagrado com armamento ilegal.

A ação foi resultado de uma denúncia que apontava disparos de arma de fogo durante uma aglomeração de estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em uma praça da região. Segundo relatos, um indivíduo teria sacado uma arma e efetuado dois disparos em meio às pessoas.

Com base nas informações, equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar foram mobilizadas e localizaram o adolescente no endereço indicado. De forma espontânea, ele apresentou o material ilícito em sua posse.

Durante a abordagem, os militares apreenderam:

uma arma de fogo de fabricação artesanal,

uma munição intacta calibre .22,

um soco inglês,

materiais e ferramentas usados para produzir armas e munições,

além de um caderno com anotações detalhadas sobre a fabricação dos armamentos.

Diante do flagrante, o adolescente foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Militar, o delegado de plantão seria o mesmo que já havia atendido uma ocorrência anterior envolvendo o mesmo menor, e teria indicado que a apreensão seria mantida — fato ainda a ser confirmado pela Polícia Civil.

A PM reforça a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias anônimas, especialmente em áreas rurais, onde o patrulhamento é intensificado para garantir a segurança da população.